UFFICIALE: Jiangsu Suning, colpo Boakye per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

La vecchia conoscenza del calcio italiano, Richmond Boakye, è volata in Cina, precisamente dello Jiangsu Suning. Il ghanese lascia dopo solo un anno lo Stella Rossa, dove stava facendo sfracelli: 23 reti in 28 partite complessive con i serbi fra campionato ed Europa League in questa stagione. Classe 1993, Boakye ha vestito numerose maglie italiane: Genoa, Sassuolo, Atalanta e Latina. Inoltre è stato per un certo periodo un tesserato della Juventus, pur non avendo mai vestito la maglia bianconera.