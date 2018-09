UFFICIALE: Katanec è il nuovo ct dell'Iraq

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nuova avventura per Srecko Katanec, ex centrocampista 55enne che ha giocato in Italia con al maglia della Sampdoria: lo sloveno è stato infatti nominato nuovo selezionatore della nazionale dell'Iraq (in sostituzione di Basim Qasim). "Non ho la bacchetta magica, ci vuole tempo per migliorare, la Coppa d'Asia sarà una tappa intermedia, il mio obiettivo principale è garantire la qualificazione ai Mondiali 2022", le prime dichiarazioni rilasciate.