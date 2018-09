Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza. “Una scelta di vita e di progetto. È stata un’intuizione felice. Sono contento di vedere Marco felice. Ho notato grande forza di progettare da parte del presidente, che vuole far diventare l’UD Ibiza uno dei club più importanti della Liga Spagnola....

New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

Al-Hilal, colpo in attacco con Gomis

Iniesta: "In Giappone mi trovo benissimo. Vedo un Barça forte"

Son e la Corea del Sud in finale dei Giochi Asiatici: 90' per evitare la leva

Bolt in campo: "La velocità è il mio problema"

Tim Cahill riparte dall'India: ha firmato per il Jamshedpur

Ghana, problema fisico per Asamoah. Il ct: "Lo preservo per il Kenya"

Ibrahimovic, il Pyramids vuole portarlo in Egitto. Con l'aiuto di Dida

Maradona nuovo tecnico del Dorados in Messico

MLS, New England espugna New York

Maradona-Dorados, messicani critici: "D10S in campo, flop in panchina"

Sigi Schmid non è più l'allenatore dei Los Angeles Galaxy. Il tecnico, informa il sito ufficiale della franchigia californiana, ha infatti rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Al suo posto, fino al termine della stagione, è stato annunciato Dominic Kinnear.

