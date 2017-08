UFFICIALE: Los Angeles FC, annunciato Carlos Vela dal 2018

Carlos Vela (28) saluterà la Real Sociedad e l'ufficialità era già arrivata da qualche giorno, mentre il Los Angeles FC ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo dell'attaccante messicano dal prossimo gennaio. Il club giocherà nella MLS a partire dal 2018, con l'ex Arsenal che sarà il primo acquisto di spessore della nuova franchigia.

