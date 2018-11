UFFICIALE: Los Angeles Galaxy, niente rinnovo e addio per Cole

Joao Pedro e il Cagliari, avanti insieme. Il brasiliano ha rinnovato per una stagione oltre la precedente scadenza il suo contratto con la società sarda. Tutto messo nero su bianco, Joao Pedro e il Cagliari continuano insieme. Fino al 2022...

Copa Libertadores, l'All-Star Best di River Plate-Boca Juniors

Incidenti prima di River-Boca, due giocatori trasportati in ospedale

River, D'Onofrio: "Non vogliamo vantaggi e sosteniamo il Boca"

Boca, Angelici: "Non eravamo in condizione di giocare, è la decisione giusta"

Superclasico-day, River-Boca rinviata: "Non ci sono le condizioni"

Brasile, il Palmeiras si è laureato campione per la decima volta. È record

Pres. River: "Estranei all'attacco. E' calcio, non la terza guerra mondiale"

Campionati nel Mondo - Colombia, si conoscono le finaliste per il titolo

Boca, Perez: "Non giocherò in un campo dove rischio di essere ucciso"

River-Boca: oggi summit per decidere data e luogo: le ultime

Copa Libertadores, appello contro la violenza: "C'è molto in gioco..."

Finale Copa Libertadores: spunta ipotesi River-Boca in Paraguay

Libertadores, il Boca spinge per la vittoria a tavolino ma la finale si gioca

Argentina, 13° turno. Il River riposa, Racing bloccato in casa

Brasile, 37° turno. Palmeiras campione. Flamengo e Inter in Libertadores

I Los Angeles Galaxy hanno confermato tramite il proprio sito ufficiale di non aver esercitato l'opzione di rinnovo contrattuale per l'ex difensore della Nazionale inglese e della Roma Ashley Cole .

