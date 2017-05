David Villa ha rinnovato per un'ulteriore anno il suo contratto con il New York City. Classe 1981, il Guaje ha iniziato la sua terza stagione in MLS e fin qui nella sua esperienza a stelle e strisce ha realizzato 44 reti in 68 partite.

"I'm so proud to be part of #NYCFC from the start"

@Guaje7Villa talks about his extension with https://t.co/dCPPYAI3bn #FromDayOne pic.twitter.com/ed5HBBqErB

— New York City FC (@NYCFC) 3 maggio 2017