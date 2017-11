UFFICIALE: Paulo Sousa è il nuovo allenatore del Tianjin Quanjian

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adesso è ufficiale. Il Tianjin Quanjian ha annunciato sul proprio sito l'ingaggio di Paulo Sousa come nuovo allenatore. Il portoghese, reduce dall'esperienza sulla panchina della Fiorentina, prenderà il posto di Fabio Cannavaro, che ha lasciato la panchina dopo una stagione e mezza, ottenendo l'anno scorso la promozione in prima divisione e in questa stagione la conquista di un posto nella Champions League asiatica.