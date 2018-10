UFFICIALE: San Josè Earthquakes, Matias Almeyda nuovo tecnico

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Mancini sta facendo molti esperimenti ma la partita con la Polonia diventa molto importante per il proseguo del cammino nella Nations League. Con l'Ucraina è un'amichevole ed è un discorso diverso anche perché...

Ancelotti saluta Terry: "Un onore averti avuto come Capitano"

Cassano "Prandelli miglior tecnico italiano. Uno scandalo che non alleni"

Corbo: "Ancelotti tiene tutti sulla corda, ma in armonia"

Milan, Gandini vicino. Nessuna clausola di non concorrenza con la Roma

Mourinho cerca rinforzi in Serie A: Romagnoli e Skriniar nel mirino

Empoli, Corsi: "Caputo non si discute. È il nostro valore aggiunto"

Cagliari, a Giulini il Premio Scopigno come Miglior Presidente

Empoli, Andreazzoli contrario alle soste per le nazionali: "Mi fanno schifo"

Juventus, dalla Spagna: a gennaio assalto per l'ex Fiorentina Savic

PSV, non c'è solo l'Inter su Bergwijn. Due club di Premier interessati

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre

Corbo: "Ospina portiere affidabile, in attesa di Meret"

Nuova avventura da allenatore per l'ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma Matias Almeyda . L'argentino, dopo l'addio al Chivas de Guadalajara, è stato ufficializzato come nuovo tecnico dei San Josè Earthquakes, formazione della MLS.

