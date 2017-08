UFFICIALE: Sydney FC, preso il polacco Mierzejewski

Adrian Mierzejewski, trentenne trequartista polacco, vola in Australia per giocare con la maglia del Sydney FC. L'ex Trabzonspor ha giocato l'ultimo anno negli Emirati Arabi tra le file dello Sharjah. Il calciatore ha firmato un contratto triennale con gli australiani.

CONFIRMED | @adrianmierzej86 has joined the Sky Blues on a 3 year deal!! More info - https://t.co/I9SBMLVX2q #SydneyIsSkyBlue #WelcomeAdrian pic.twitter.com/TC7TySgaOT

— Sydney FC (@SydneyFC) 12 agosto 2017