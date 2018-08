UFFICIALE: Tim Cahill dà l'addio alla nazionale australiana

L'annuncio è arrivato nella notte italiana: si è ufficialmente conclusa l'avventura del veterano Tim Cahill con la maglia dei Socceroos, la selezione australiana. A darne l'annuncio lo stesso calciatore tramite il suo profilo Twitter. Il classe '79, dal 30 giugno svincolato dopo il termine del suo contratto con il Millwall, abbandona l'Australia dopo 107 presenze e 50 gol. Questo il tweet che comunica la sua decisione:

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S

