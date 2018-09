UFFICIALE: Tim Cahill riparte dall'India: ha firmato per il Jamshedpur

Lo storico ex attaccante australiano di Milwall ed Everton Tim Cahill riparte dall'India. Il giocatore classe 1979 ha firmato per Jamshedpur.

