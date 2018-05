UFFICIALE: Vissel Kobe, ecco il colpo Iniesta

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine 11.10 - BOLOGNA, L'ESONERO DI DONADONI COSTA CARO - Non sarà un esonero low cost quello che nelle prossime ore definirà il Bologna. Mandare via Donadoni e il suo staff un anno prima della scadenza naturale del contratto, infatti,...

Anderlecht, Spajic al Krasnodar per 6 milioni di euro

West Ham, per il ruolo di ds c'è Eduardo Macia

Atletico Madrid, doppio intervento chirurgico per Savic

Arsenal, Emery: "Ringrazio Wenger per l'eredità che mi ha lasciato"

West Ham, Pellegrini ha chiesto Caballero per la porta

Falcao condannato per frode fiscale: dovrà pagare 9 milioni di euro

Barcellona, il ds in Brasile per l'attaccante Rodrygo

Il Governo francese contro Rabiot: "Non si può rifiutare la Nazionale"

Siviglia, per la porta piace il marocchino Bono

Barça, Bartomeu su Griezmann: "Non posso parlarne fino al 1° luglio"

As verso Kiev. I giocatori del Real 1981: "Questa squadra è migliore"

Barcellona, Sport: "30 milioni per Rodrygo"

Copa Libertadores, River Plate e Flamengo non si fanno male

ようこそイニエスタ! Bienvenido Iniesta! Welcome Iniesta! Willkommen Iniesta! Iniesta seja bem vindo! ยินดีต้อนรับอิเนียสต้า! 잘오셨어요 이니에스타 ! https://t.co/fXn41SrydR #vissel #BienvenidoIniesta #iniesta #WeAreKobe @andresiniesta8 pic.twitter.com/ok1mettKqj

Andrés Iniesta è un nuovo giocatore del Vissel Kobe. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il centrocampista è già in Giappone per essere presentato dal suo nuovo club.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy