USA, i convocati per le gare con Inghilterra e Italia: ci sono Pulisic e Weah

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Centrocampisti - Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Tyler Adams (New York Red Bulls), Luca de la Torre (Fulham), Marky Delgado (Toronto FC), Romain Gall (Malmö), Julian Green (Greuther Fürth), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Schalke 04), Darlington Nagbe (Atlanta United FC), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Kenny Saief (Anderlecht), Wil Trapp (Columbus Crew SC), Tim Weah (Paris Saint-Germain).

Difensori - John Brooks (Wolfsburg/), Reggie Cannon (FC Dallas), Cameron Carter-Vickers (Swansea City), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Nantes), Shaq Moore (Reus Deportiu), Antonee Robinson (Wigan Athletic), Jorge Villafaña (Portland Timbers), DeAndre Yedlin (Newcastle United), Walker Zimmerman (LAFC).

Dave Sarachan , commissario tecnico degli Stati Uniti , ha diramato una lista di 28 convocati per le prossime due sfide amichevoli contro Inghilterra (15 novembre) e Italia (20 novembre). Di seguito l'elenco completo.

