Washington, il sindaco proclama il 2 luglio 2018 Wayne Rooney Day

Clima visibilmente euforico in quel di Washington per l'arrivo della star inglese Wayne Rooney nel D.C. United. Tanto che, tramite un atto ufficiale, il sindaco Muriel Bowser, dal 2015 prima cittadina di Washington, ha proclamato il 2 luglio 2018 come il Wayne Rooney Day.