© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le 52 candeline (che spegnerà il prossimo 1 ottobre), George Weah dimostra di essere ancora abbastanza in forma per giocare da titolare e per quasi tutti i 90 minuti una gara con la maglia della sua Nazionale. L'ex attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia, infatti, a 15 anni dal suo ritiro è tornato in campo in un'amichevole contro la Nigeria, nata come pretesto per ritirare la maglia numero 14, la preferita del Pallone d'oro 1995, lo sportivo più famoso nella storia del calcio liberiano. Fascia di capitano al braccio, per Weah ci sono stati solo grandi applausi e la standing ovation finale da parte dello stadio di Monrovia.