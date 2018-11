© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della sua intervista a Cadena SER Xavi, centrocampista oggi all'Al-Sadd, ha parlato anche del suo futuro: "Mi sto preparando mentalmente per fare l'allenatore. Mi piace ed è una cosa che ho ben chiara in mente, a gennaio compirò 39 anni ed è arrivato il momento. Ad aprile appenderò le scarpette al chiodo. Xavi allenatore? Il mio stile è chiaro, sarà quello che ho vissuto nelle esperienze al Barcellona e con la Spagna. Inizierò qua in Qatar, so che tutto il mondo mi vede come tecnico del Barcellona ma ancora non mi sento pronto".