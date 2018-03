Xavi chiama Ribery: "Mi piacerebbe vederlo all'Al Sadd"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex centrocampista del Barcellona Xavi ha parlato alla Bild cercando di convincere Franck Ribery a sposare il progetto dell'Al Sadd: "Sarebbe meraviglioso averlo qua, per noi ma anche per lui. La qualità della vita in questo paese è fantastica, anche se il calcio è ovviamente diverso da quello europeo. Ripeto, mi piacerebbe vederlo all'Al Sadd".