Alisson: "Al Mondiale con fiducia. Voglio entrare nella storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Alisson ha parlato a Premium Sport in vista del Mondiale col Brasile: "Voglio andare al Mondiale per mettere il mio nome nella storia della nazionale. Non sono scaramantico. Penso di aver fatto una bella stagione e arrivo lì con fiducia. Metto tutto nelle mani di dio. Neymar? Quando hai un giocatore cosi, l’avversario ha più rispetto di te. Arriviamo al Mondiale ben preparati per fare il nostro meglio e possiamo vincere. Tite ha portato tanti punti positivi alla squadra".