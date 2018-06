Amichevoli internazionali, Tunisia-Turchia 2-2. 77' per Cengiz Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pari nell'amichevole fra Tunisia e Turchia giocata a Ginevra: 2-2 il finale con reti di Tosun su rigore e Soyuncu per la selezione di Mircea Lucescu, Badri e Sassi per i nordafricani. Fra gli "italiani" si segnala la presenza di Cengiz Under: 77 minuti per il giocatore della Roma. La Tunisia parteciperà ai Mondiali ed è stata inserita nel girone comprendente Belgio, Inghilterra e Panama.