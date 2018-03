Argentina, Dybala e Icardi tra le riserve. C'è anche il Papu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, in vista delle amichevoli contro Italia e Spagna ha convocato 5 giocatori che disputano campionati in Europa come riserve per eventuali infortuni dell'ultimo minuto. I giocatori sono: Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Alejandro Gomez (Atalanta), Emanuel Mammana (Lione) e Angel Correa (Atletico Madrid).