Argentina, ecco Guzman del Tigres al posto dell'infortunato Romero

Cambio di portieri nell'Argentina in vista del Mondiale di Russia 2018. Dopo la comunicazione dell'infortunio di Sergio Romero - che esclude il numero 1 del Manchester United dai 23 convocati - la Federcalcio argentina (AFA) ha comunicato il nome che il ct Sampaoli ha deciso di chiamare per completare l'elenco: si tratta di Nahuel Guzman, portiere classe '86 in forza al Tigres.



[ALTA] Nahuel Guzmán será el arquero que reemplazará a Sergio Romero en la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 maggio 2018