Argentina, Higuain: "Arrivo con la testa sgombra. C'è voglia di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato al suo arrivo in Argentina per la preparazione in vista del Mondiale. Queste le sue parole riportate da ESPN: "Sto bene, abbiamo fatto un grande anno con Dybala vincendo scudetto e Coppa Italia, in Champions purtroppo siamo stati eliminati da un rigore all'ultimo minuto col Real Madrid. Arrivo qua con la testa sgombra, arriviamo tutti con concentrazione massima e siamo più uniti che mai, sappiamo che sarà un Mondiale da giocare con la voglia di vincere. La nascita di Alma? Sono felice, è una sensazione meravigliosa, unica. Mi dà forza e tranquillità, anche se purtroppo sono dovuto andarmene subito. Ora aspetto questo Mondiale con grande voglia e ambizione".