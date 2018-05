Argentina, Higuain e Dybala al Mondiale: ieri incontro con Sampaoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain e Paulo Dybala al Mondiale, con la maglia dell'Argentina. Non ci sono conferme ufficiali, ma i due attaccanti della Juventus sono pronti a staccare il biglietto per la Russia. Lo riferisce Tyc Sports, secondo cui ieri Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha avuto un lungo colloquio con i due bianconeri. Un confronto in cui l'ex tecnico del Siviglia avrebbe rassicurato i due giocatori sulla partecipazione alla rassegna iridata: per Higuain era più semplice, quasi scontato dopo l'avvicendamento con Bauza. Per Dybala molto meno, visto l'evidente e pesante dualismo con Messi. Ma Sampaoli avrebbe confermato l'intenzione di avere l'HD in Russia. E a questo punto si chiudono, fronte l'Inter, gli spiragli per Mauro Icardi.