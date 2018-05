Argentina, Kranevitter: "Biglia un grande. Non mi aspettavo l'esclusione"

Il centrocampista dello Zenit Matias Kranevitter ha parlato dopo la mancata convocazione da parte del ct Jorge Sampaoli per il Mondiale: "Ho vissuto male gli ultimi giorni, mi aspettavo altro onestamente. So di non esser mai stato un intoccabile, ma mi aspettavo comunque una opportunità. Biglia? Speriamo tutti che possa recuperare bene. Chi lo conosce sa bene che è una persona incredibile, mi ha sempre aiutato molto".