Argentina, Lanzini ko: per il Clarin il possibile sostituto è Perotti

La rottura del crociato del ginocchio destro di Lanzini obbliga il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli a sostituire l'ala del West Ham nella lista dei 23 per il Mondiale in Russia. Con Centurion fuori dai giochi (in settimana si è operato di appendicite e dovrà stare fermo per almeno una 10 giorni), secondo il Clarin in corsa per un posto adesso ci sono il giallorosso Diego Perotti e l'ex romanista Erick Lamela.