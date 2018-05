Argentina, Messi: "Dopo tre finali perse vogliamo un lieto fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leo Messi ha concesso un'intervista alla rivista della Federcalcio spagnola. L'argentino parla dei Mondiali: "Brasile, Germania o Spagna? Queste tre selezioni sono sicuramente tra le migliori del Mondiale, ma ci sono altre squadre che possono vincere. Noi veniamo da tre finali, fra Mondiali e Copa America, e le aspettative sono enormi. Lotteremo per diventare campioni e spero di vivere momenti bellissimi. Come in Brasile, magari avendo un finale molto più lieto".