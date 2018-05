Argentina, Messi potrebbe saltare la Spagna per precauzione

© foto di J.M.Colomo

Dopo l'Italia Lionel Messi potrebbe saltare anche la sfida amichevole contro la Spagna. Il giocatore del Barcellona è alle prese con un problema agli adduttori e secondo i media argentini difficilmente Messi scenderà in campo al Metropolitano. Per precauzione infatti Sampaoli non rischierà la Pulce che anche ieri non si è allenato con i compagni soprattutto in vista dell'importante finale di stagione da giocare col Barcellona.