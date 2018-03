Argentina, Sampaoli apre le porte a Higuain: "Giocatore importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain o Dario Benedetto? Per un tifoso italiano, o in generale europeo, la domanda non avrebbe neanche ragion d'essere. Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha però fin qui sempre preferito il centravanti del Boca Juniors a quello della Juventus. Un problema, visto che Benedetto recentemente ha rimediato un infortunio al ginocchio che potrebbe precludergli la partecipazione a Russia 2018. In conferenza stampa, proprio Sampaoli ha chiarito la situazione: "Brasile, Francia e Spagna sono un passo avanti rispetto a noi. Ho parlato con Benedetto e vuole tornare, purtroppo non potrà giocare allo stesso livello di altri attaccanti. Nel breve periodo, era complicato il discorso di Higuain. Ora stiamo ragionando sul medio periodo e credo che possa essere un giocatore importante".