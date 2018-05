Argentina, Sampaoli pensa ad Ascacibar se Biglia non recupera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Argentina c'è grande apprensione per le condizioni di Lucas Biglia. Il ct Jorge Sampaoli, si legge su TyC Sports, aspetterà il regista rossonero fino all'ultimo momento disponibile, ma nel caso in cui non dovesse farcela a recuperare dal problema alla schiena ha già deciso di convocare Santiago Ascacibar, centrocampista classe '97 dell'Estudiantes.