Argentina, Tapia chiede unità: "Tutti insieme per vincere il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta in amichevole con la Spagna, il presidente della Federazione calcistica argentina Claudio Tapia ha voluto mandare un messaggio di unità ai suoi connazionali in vista del Mondiale in Russia: "Per vincere qualcosa dobbiamo restare uniti. Il Mondiale va vinto tutti insieme, altrimenti non si può vincere. Non dimentichiamoci che appena un anno fa rischiavamo di non partecipare e Messi era squalificato". Lo riporta TodoMercadoWeb.