Australia, i preconvocati di Van Marwijk: c'è l'eterno Tim Cahill

© foto di Image Sport

Bert van Marwijk, ct dell'Australia, ha reso nota la lista dei convocati per il Mondiale di Russia. Da notare la presenza in rosa di giocatori come Tim Cahill, alla caccia del quarto Mondiale della sua vita, ma anche il senatore Mile Jedinak. Di seguito l'elenco diramato dal ct olandese:

Portieri: Mat Ryan (Brighton/Inghilterra), Danny Vukovic (Genk/Belgio), Brad Jones (Feyenoord/Olanda)

Difensori: Aziz Behich (Bursaspor/Turchia), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos/Japan), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/Corea del Sud), James Meredith (Millwall/Inghilterra), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers Zurich/Svizzera), Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb/Croazia)

Centrocampisti: Josh Brillante (Sydney FC), Mile Jedinak (Aston Villa/Inghilterra), Mark Milligan (Al Ahli/Saudi Arabia), Robbie Kruse (Bochum/Germania), Jackson Irvine (Hull City/Inghilterra), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Inghilterra), Aaron Mooy (Huddersfield/Inghilterra), Tom Rogic (Celtic/Scozia), James Troisi (Melbourne Victory).

Attaccanti: Tim Cahill (Millwall/Inghilterra), Tomi Juric (FC Luzern/Svizzera), Matthew Leckie (Hertha Berlin/Germania), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Japan), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/Israele), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City).