Australia, Ryan dice no al VAR: "Non mi piace la tecnologia in campo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Matt Ryan, il portiere titolare della squadra nazionale australiana, è stato molto critico con il VAR dopo il rigore assegnato con la tecnologia alla Francia: "Non voglio trovare scuse, ma non sono un fan della tecnologia nel calcio, non penso che la decisione del VAR sia decisiva. L'arbitro ha preso la sua decisione e ha detto che non era rigore, e nel replay sembrava non fosse così, il nostro difensore mi ha detto di aver toccato la palla. C'è un'organizzazione (la FIFA, ndr) il cui compito è decidere e prendere decisioni in merito, che è fuori dalle nostre mani, dobbiamo avere fiducia che prendano le giuste decisioni, ma penso che non sia stato sul VAR".