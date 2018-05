Batistuta: "L'Argentina mi preoccupa. Ma Sampaoli ha il mio appoggio"

Gabriel Omar Batistuta si affida a Twitter per commentare l'umiliante sconfitta dell'Argentina contro la Spagna (6-1): "Era tempo che non vedevo un gol come il sesto della Spagna. Mi preoccupa. La strada è quella del lavoro tattico senza perdere l'ordine. I cambi hanno alterato il sistema e il disordine confuso la squadra. La Spagna lo ha dimostrato. Alla rosa e al ct dò il mio appoggio. Continuino a lavorare con serenità".