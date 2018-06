Belgio, Vermaelen sarà a disposizione per la sfida contro la Tunisia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori da metà maggio a causa di un infortunio, Thomas Vermaelen è ormai quasi recuperato. Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez infatti ha confermato in conferenza che il giocatore del Barcellona sarà a disposizione per la seconda gara del girone contro la Tunisia mentre sarà ancora out per la gara di domani contro Panama.