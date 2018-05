Belgio, Vertonghen: "Il nostro obiettivo le semifinali, ma ci vuole fortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Belgio, Jan Vertonghen ha parlato dell'obiettivo della sua nazionale per il prossimo Mondiale: "Questo potrebbe essere l'anno in cui dobbiamo premiare noi stessi. Abbiamo avuto grandi complimenti prima e ora tutti sanno cosa possiamo fare. Con Kevin De Bruyne, Hazard e tutti gli altri ragazzi che abbiamo, dovremmo premiare noi stessi. Puoi chiedere a 10 squadre e tutti vogliono vincere. Per me Brasile, Argentina, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono un gradino sopra. Per iniziare, il nostro obiettivo sono le semifinali, ma devi essere fortunato con il sorteggio. Le semifinali sono un obiettivo realistico, quindi speriamo di più".