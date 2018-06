Bernardeschi sul Mondiale: "Che delusione. Fa ancora male"

Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus e della Nazionale, tramite il proprio profilo Twitter è tornato a parlare della delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia: "Fa ancora male. Ora che si comincia, torna tutto in testa, a mesi di distanza.

La delusione, rabbia e frustrazione per non esserci e per non aver portato una nazione intera a questi Mondiali è enorme".

Fa ancora male. Ora che si comincia, torna tutto in testa, a mesi di distanza.

La delusione, rabbia e frustrazione per non esserci e per non aver portato una nazione intera a questi Mondiali è enorme.https://t.co/5VccevFsIp #forzaazzurrisempre #WorldCup pic.twitter.com/PydPbqON5C — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 14 giugno 2018