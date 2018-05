Bosnia-Senegal 0-0. In campo Koulibaly, Pjanic e Dzeko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finita 0-0 l'amichevole tra Bosnia-Erzegovina e Senegal. La sfida ha visto tra i protagonisti tre giocatori della Serie A: il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, in campo per tutto il match, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, richiamato in panchina al 72esimo, ed Edin Dzeko, sostituto al minuto numero 69.