Brasile, Cafù sceglie il miglior 11 all-time: fuori Ronaldinho e Neymar

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Arriva dal The Guardian l'undici del miglior Brasile di tutti i tempi secondo Cafù. L'ex esterno di Roma e Milan ha lasciato fuori campioni del calibro di Ronaldinho e Neymar, senza dunque scegliere nessun calciatore in attività per la sua squadra ideale. Questo la migliore formazione verdeoro scelta dall'ex calciatore, schierata col 4-3-3: Taffarel; Carlos Alberto, Aldair, Lucio, Roberto Carlos; Falcao, Rivelino, Zico; Rivaldo, Pelè, Ronaldo.