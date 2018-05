Brasile, Casemiro: "Non siamo i favoriti per la vittoria del Mondiale"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Brasile Casemiro ha commentato il successo della Seleçao in amichevole contro la Germania (1-0): "Non siamo i favoriti pr la vittoria del Mondiale. Dobbiamo restare umili, sappiamo di essere in gran forma ma ci sono squadre altrettanto forti come la Germania che possono essere considerate favorite. Siamo comunque fiduciosi di poter essere competitivi".