Brasile, Coutinho: "Orgoglioso di vestire la maglia della nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Russia in amichevole, il giocatore del Brasile Philippe Coutinho ha detto: "Abbiamo trovato un po' di difficoltà nel primo tempo e nella seconda parte abbiamo corretto alcune cose, siamo felici perché siamo riusciti a giocare bene. Nel secondo tempo ho cambiato un po' la posizione, tornavo troppo indietro per ricevere la palla. Tite ha cambiato leggermente la mia posizione con Paulinho questo ha aiutato a facilitare i nostri attacchi. È sempre una grande gioia quando indossi la maglia della Seleçao e i tifosi gridano il tuo nome, senti questo affetto e questo è importante per noi".