Brasile, Dida carica Alisson: "Può crescere ancora. Real? Stia tranquillo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente scaramanzia per Nelson Dida: "Il Brasile è la squadra favorita al Mondiale". Così l'ex portiere del Milan e della nazionale verdeoro a Sportmediaset.it: "Con Neymar si può vincere, tutti tifiamo per lui: è la nostra stella. Alisson? È molto forte, mi aspettavo questa sua grande stagione. Ha ancora grandi margini di crescita. Le voci sul Real? Ora deve stare tranquillo e non pensare al mercato. Lui sa cosa fare e cosa è meglio per il suo futuro".