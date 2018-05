Brasile, Miranda: "Il 7-1 è il passato, oggi siamo più forti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal ritiro della Nazionale verdeoro, il difensore dell'Inter Joao Miranda suona la carica in vista della sfida contro la Germania, che evoca brutti ricordi ai tifosi brasiliani. Queste le dichiarazioni, riportate da premiumsporthd: "Penso che le persone insistano molto sul 7-1 contro la Germania perché non è normale nel calcio che una squadra come il Brasile abbia subito così tanti gol. Ma questo è il passato e vogliamo scrivere una nuova storia. È un buon ricordo per i tedeschi ed triste per noi, ma oggi la Seleção è molto più preparata, pronta ad affrontare la Germania, una delle favorite della Coppa. Dobbiamo dimostrare il nostro valore e il nostro lavoro. Sono tempi diversi, quella sconfitta è entrata nella storia. Il giorno del 7-1 ero in Spagna, ero tornato ad allenarmi, e ho provato immensa tristezza. Ma siamo riusciti a riguadagnare la stima del popolo brasiliano. Ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo con molti turni in anticipo, questo dimostra che la nostra squadra è maturata ed è forte. Sarà un match importante, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, un'ottima preparazione".