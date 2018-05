Brasile, Mondiale seriamente a rischio per Dani Alves

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mondiale fortemente a rischio per Dani Alves. Secondo quanto riportato da Globoesporte infatti la sua assenza sarebbe addirittura certa. Il brasiliano - si legge - ha subito un alto distacco del legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna. L'operazione non è necessaria, ma è impossibile che il terzino del PSG possa recuperare per la spedizione in Russia. In Brasile si fanno già i nomi dei possibili sostituti: Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern) su tutti, ma non si esclude anche l'utilizzo di Marquinhos come terzino.