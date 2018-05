Brasile, niente Mondiale per Dani Alves: sarà operato al ginocchio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adesso è ufficiale. Niente Mondiale in Russia per Dani Alves. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il PSG ha comunicato che i tempi per il trattamento conservativo dopo l'infortunio al ginocchio subito nella finale di Coppa di Francia, non sono compatibili con la preparazione per la prossima Coppa del Mondo. Lo staff medico del PSG, in accordo con il giocatore e con lo staff medico del Brasile, ha deciso che Dani Alves sarà operato.