Brasile, Pelé su Neymar: "Arriverà al Mondiale in piena forma"

Pelé ha parlato di Neymar in chiave Coppa del Mondo: "Penso che sarà in piena forma in vista del Mondiale - riporta L'Equipe - Perché il suo infortunio non è così grave. Ovviamente voglio che il Brasile vinca la competizione, ma so benissimo che la Coppa del Mondo ha sempre in serbo qualche sorpresa".