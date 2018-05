Bufera in Argentina, ritirato il manuale per sedurre le donne russe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cose da sapere prima del Mondiale: come conquistare le donne russe. È uno degli interrogativi a cui l’AFA, Federazione calcistica argentina, ha provato a dare risposta nel suo bizzarro manuale di “Lingua e cultura russa”, distribuito a giocatori, tecnici e giornalisti in vista della grande competizione che si terrà nel mese di giugno. Nel documento informativo, immediatamente ritirato e modificato visto l’alto contenuto di misoginia, tra le diverse indicazioni relative ai comportamenti da adottare una volta giunti in Europa, anche consigli piuttosto peculiari riguardanti le tecniche di seduzione da adottare nei confronti delle donne del posto.

In vari estratti rimbalzati sui social network, è possibile leggere alcune indicazioni come ad esempio questa: "Per avere qualche possibilità con una russa bisogna avere cura di sé stessi, essere puliti, profumati e ben vestiti. La prima impressione per loro è molto importante, quindi prestate attenzione alla vostra immagine". E poi ancora: "Molti uomini, dato che le donne russe sono belle, vogliono solo portarle a letto. Forse anche loro lo vogliono, ma sono persone che vogliono sentirsi importanti e uniche. Il consiglio è di trattare la donna di fronte a voi come una persona di valore".

Infine anche un consiglio sugli approcci: "Alle donne russe piace quando gli uomini prendono l’iniziativa, se non avete fiducia in voi stessi allora dovete fare pratica parlando più spesso con tante donne. Non preoccupatevi, ci sono molte belle donne in Russia e non tutte vanno bene per voi. Siate sempre selettivi". Il manuale, come detto, è stato subito ritirato e successivamente rieditato con le dovute modifiche, anche se le polemiche non sono mancate.