Cannavaro: "Triste per la mia Italia. Russia2018? Spazio ai nuovi talenti"

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale italiana campione del Mondo nel 2006 si è soffermato ai microfoni di SkySport per commentare il sorteggio dei giorni mondiali svolto quest'oggi a Mosca: "Sono triste come tutti gli italiani per l'assenza della mia nazionale, ma questo è il calcio. Adesso dobbiamo ripartire, portano novità sia in Federazione che nel campionato. Inghilterra e Francia? Hanno buone possibilità di vincere, ma conterà molto arrivare preparati alla competizione. I giocatori più attesi? Ce ne sono molti forti, ma spero ci sia spazio per un nuovo talento".