Clamoroso Croazia: Kalinic verso l'esclusione. Ha già lasciato il ritiro!

© foto di www.imagephotoagency.it

10.54 - Aggiornamento dell'ultima ora: Kalinic - scrive Sportske Novosti - ha lasciato il ritiro della nazionale croata a seguito della bufera scatenata dal suo rifiuto di entrare contro la Nigeria.

Nikola Kalinic potrebbe essere escluso dal ct croato a Mondiale in corso. La clamorosa notizia arriva dal quotidiano novilist.hr, che spiega come il ct Dalic abbia preso malissimo il rifiuto dell'attaccante del Milan di entrare a gara in corso durante la sfida contro la Nigeria.

Il centravanti rossonero ha motivato il suo rifiuto con un problema alla schiena, ma il no di Kalinic ha comunque creato malumore all'interno del gruppo. E per questo Kalinic potrebbe essere escluso: possibili novità oggi alle 16.15 nel corso della conferenza stampa convocata dal commissario tecnico.