Colombia, Diaz: "Fabra un amico, felice e triste per la convocazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino della Colombia e dell'Olimpia Farid Diaz, convocato per il Mondiale al posto dell'infortunato Fabra, ha parlato così in conferenza stampa: "Conosciamo bene la qualità dei giocatori che partecipano alla Coppa del Mondo e sappiamo che non possiamo dare vantaggi in difesa. Più riusciremo a tenerli lontani dalla porta, più sarà facile raggiungere la vittoria. Io al posto di Fabra? Non vuoi mai essere in questa posizione, ovvero convocato a causa di un infortunio di un tuo compagno. Sarebbe stato meglio in un'altra circostanza. Auguro a Frank una rapida guarigione perché è un mio amico, così potrà essere di nuovo con noi. È stato un momento di gioia e tristezza. La mia forza è la fase difensiva, sono bravo nella marcatura e ora sono migliorato anche nel propormi. Non a caso sono stato premiato come miglior laterale della prima divisione paraguaiana".