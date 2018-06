Corea del Sud-Senegal, 0-2: gli uomini di Cissé arrivano bene al Mondiale

Juventus, il Valencia dice no all'offerta per Cancelo: servono 40 milioni

Ds Lokomotiva Zagabria: "Majer vuole solo la Samp. No alla Dinamo"

Russia -3: 4-4-2 scolastico per Panama. Cenerentola al ballo

Mercoledì i dirigenti del West Ham in Italia: le cifre per F.Anderson

Sassuolo, occhi in casa Inter: piace Emmers. C'è anche il Chievo

Italia, Mancini: "Nell'84 ho fatto arrabbiare Bearzot. Oggi farei come lui"

Russia -3: 4-2-3-1 camaleontico per la Tunisia. Difesa a 4

Inter, nodo Icardi e mosse in entrata. Napoli, quale mercato?

Bologna, rinnovo fino al 2023 per Mbaye

Da Cengiz a Kluivert. Monchi e il mercato Under della Roma

Ancelotti: "Brasile favorito in Russia. Napoli? Riparto dagli ultimi anni"

Stringara: "Icardi? Non è adatto per essere una bandiera"

Napoli, idea francese: sfida a Lione e Marsiglia per Rongier

Samp, accelerata dell'Arsenal per Torreira: manca solo il sì del ragazzo

Il Senegal batte la Corea del Sud nell'ultima amichevole prima del Mondiale. 0-2 il risultato finale in favore degli uomini di Aliou Cissé grazie all'autorete di Young-Gwon Kim e al gol di Konate su rigore ad una manciata di secondi dal termine.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy